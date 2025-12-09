В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут лишить жилья

В Госдуме разъяснили, в каких случаях собственников могут лишить жилья через суд. Основанием для этого является систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением.

Например, поводом для обращения в суд могут стать постоянный ночной шум, использование квартиры не по назначению – в качестве хостела, склада или коммерческой точки – а также самовольные перепланировки, создающие угрозу безопасности дома.

