09 декабря, 07:15

В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут лишить жилья

Представитель США при НАТО заявил о возможном отказе Трампа от мирных инициатив

Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Правила получения "Семейной ипотеки" изменятся с 1 февраля 2026 года

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в зоне СВО

В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в России

Новости мира: Таиланд нанес авиаудары по районам вдоль границы с Камбоджей

Россиянок с детьми до 3 лет могут освободить от испытательного срока при приеме на работу

Правительство отложило двухэтапную индексацию пенсий на 2026 год

Новости мира: министр Венгрии объяснил закупку российской вакцины "Спутник V"

В Госдуме разъяснили, в каких случаях собственников могут лишить жилья через суд. Основанием для этого является систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением.

Например, поводом для обращения в суд могут стать постоянный ночной шум, использование квартиры не по назначению – в качестве хостела, склада или коммерческой точки – а также самовольные перепланировки, создающие угрозу безопасности дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Найда

