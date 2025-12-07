Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 декабря, 09:30

Политика

Эксперты рассказали об отражении атак ВСУ под Красным Лиманом

Новости мира: Виктор Орбан заявил о планах Европы начать войну с Россией через 5 лет

Новости регионов: жильцам МКД запретили ставить кондиционеры без согласия соседей

Новости мира: Госдеп США подтвердил встречу с украинской делегацией

Российская армия освободила за неделю несколько населенных пунктов в зоне СВО

В Госдуме предложили сократить рабочий день на 2 часа

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" каталог с "красивыми" госномерами для авто

Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

В Нью-Дели завершились переговоры Путина и Моди

ВС РФ выбили большую часть ВСУ из города Родинское

В районе Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные формирования Украины предпринимают попытки прорыва, бросая в наступление в основном мобилизованных новобранцев.

По словам экспертов, из-за дефицита кадров украинское командование использует малообученных рекрутов в качестве "живого щита". Российские подразделения успешно отражают все атаки и сохраняют контроль над позициями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляВладимир Баклан

