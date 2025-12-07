В районе Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные формирования Украины предпринимают попытки прорыва, бросая в наступление в основном мобилизованных новобранцев.

По словам экспертов, из-за дефицита кадров украинское командование использует малообученных рекрутов в качестве "живого щита". Российские подразделения успешно отражают все атаки и сохраняют контроль над позициями.

