"Новости дня": москвичам рассказали о мошеннических схемах при покупке икры через интернет

Москвичей предупреждают о необходимости осторожно покупать икру к Новому году. Перед праздником растет число поддельных интернет-магазинов с морскими деликатесами. Мошенники создают фиктивные страницы в соцсетях с хвалебными отзывами и размещают красивые картинки товара.

По словам маркетолога Дениса Федоренко, мошенники используют простые уловки – предлагают цены на 20-40% ниже рыночных и обещают скидки за объем. В итоге товар не отправляют или присылают подделку, например, имитированную икру вместо настоящей. Связаться с продавцами после оплаты невозможно.

