В Москве награждены победители Национальной гостиничной премии 2025 года

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии. Масштабный конкурс объединил свыше 250 представителей данной сферы из разных регионов России.

Профессиональное сообщество выбирало лауреатов в 30 номинациях. В результате лучшим отелем в категории "Три звезды" был признан столичный бизнес и конференц-отель "Измайлово Гамма".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

