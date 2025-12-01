Новости мира: греческие фермеры заблокировали тракторами главную автомагистраль страны

Сотни греческих фермеров перекрыли тракторами национальную автомагистраль Афины – Салоники. Их протест вызван задержками выплат субсидий от Евросоюза и коррупцией. Акция переросла в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

На сталелитейном заводе на японском острове Хоккайдо произошел мощный взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным пожарной службы, взорвалась раскаленная доменная печь. Информации о пострадавших среди рабочих не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.