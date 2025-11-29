Орбан: необходимо как можно скорее начать переговоры на высоком уровне между Европой и РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Необходимо как можно скорее начать переговоры на высоком уровне между Россией и Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag.

Он призвал "отказаться от иллюзий и посмотреть правде в глаза" и указал на то, что "отрезвляющая реальность" изложена в плане мирного урегулирования, который предложили США.

"Вот его ключевые моменты: во-первых, время на стороне России, а не Украины, а это значит, что чем дольше мир откладывается, тем больше людей и территорий Украина потеряет. Этого можно было бы избежать, только если бы НАТО отправило на фронт сухопутные войска, что напрямую привело бы к следующей крупной европейской войне", – подчеркнул Орбан.

Премьер-министр добавил, что Россия снова будет интегрирована в мировую экономику в соответствии с американскими принципами, то есть санкции будут постепенно сняты, а замороженные активы будут использованы, чтобы создать американо-российские инвестиционные фонды.

Орбан также отметил, что миф о том, что европейцы финансируют войну за счет российских денег, развеян.

"Мы должны признать перед нашими гражданами, что каждый евро, потраченный нами до сих пор, и каждый евро, который мы потратим в будущем на поддержку Украины, полностью, на 100% оплачен народами Европы", – указал венгерский премьер.

Все эти пункты говорят о необходимости начать европейско-российские переговоры на высоком уровне. По словам Орбана, российские ресурсы, в среднесрочной перспективе, должны быть интегрированы в европейскую экономику. В долгосрочной – потенциал Европы должен быть укреплен достаточно для того, чтобы она могла защитить себя от любого противника в конвенциональной войне.

Однако для того, чтобы обеспечивать разумные пределы наращивания вооружений, нужно заключить с Москвой соглашение о контроле над ними, заключил Орбан.

28 ноября венгерский премьер прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча с российским лидером продлилась почти 4 часа. Путин поблагодарил Орбана за готовность принять в Будапеште представителей России и США, заявив, что переговоры могут привести к саммиту.

По его словам, российско-американский саммит в Венгрии предложил провести глава Белого дома Дональд Трамп. Путин подчеркнул, что был бы рад встрече с президентом США, если стороны об этом договорятся.

