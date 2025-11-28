Встреча Путина и Орбана завершилась в Кремле спустя почти 4 часа

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Встреча премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина завершена. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По предварительным данным, их переговоры продлились почти 4 часа.

Премьер Венгрии прилетел в Москву для встречи с российским лидером 28 ноября. Орбан сообщал, что планирует добиться для своей страны гарантированного энергоснабжения по доступной цене к 2026 году.

Он напомнил, что Венгрия имеет самые низкие цены на энергоносители в Европе благодаря доступу к недорогим российским нефти и газу. Кроме того, в ходе встречи с Путиным Орбан собирался затронуть тему урегулирования украинского конфликта.

