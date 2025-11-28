Орбан планирует встретиться с Путиным в Москве 28 ноября

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября. Целью его визита является обсуждение поставок нефти и газа.

"Я отправляюсь туда (в Москву. – Прим. ред.), чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене", – цитирует премьера газета Magyar Nemzet.

В ходе общения с журналистами Орбан напомнил, что его страна имеет самые низкие цены на энергоносители в Европе только благодаря доступу к недорогим российским нефти и газу.

Говоря о возможных темах, которые могут обсуждаться на предстоящих переговорах, политик отметил, что избежать обсуждения украинского кризиса вряд ли получится.

В начале ноября Орбан провел встречу с лидером США Дональдом Трампом, после чего Будапешт получил от Вашингтона полное освобождение от санкций, которые препятствовали поставкам нефти и газа из России. Кроме того, США полностью отменили санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

Вскоре после этого Венгрия запланировала подать иск в Европейский суд на Евросоюз из-за решения отказаться от российского газа. Как объяснил Орбан, Будапешт не принимает это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям.