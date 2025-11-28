Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 09:16

Политика

Орбан планирует встретиться с Путиным в Москве 28 ноября

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября. Целью его визита является обсуждение поставок нефти и газа.

"Я отправляюсь туда (в Москву. – Прим. ред.), чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене", – цитирует премьера газета Magyar Nemzet.

В ходе общения с журналистами Орбан напомнил, что его страна имеет самые низкие цены на энергоносители в Европе только благодаря доступу к недорогим российским нефти и газу.

Говоря о возможных темах, которые могут обсуждаться на предстоящих переговорах, политик отметил, что избежать обсуждения украинского кризиса вряд ли получится.

В начале ноября Орбан провел встречу с лидером США Дональдом Трампом, после чего Будапешт получил от Вашингтона полное освобождение от санкций, которые препятствовали поставкам нефти и газа из России. Кроме того, США полностью отменили санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

Вскоре после этого Венгрия запланировала подать иск в Европейский суд на Евросоюз из-за решения отказаться от российского газа. Как объяснил Орбан, Будапешт не принимает это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям.

Путин заявил, что Орбана всегда рады видеть в Москве

Читайте также


политика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика