Орбан прилетел в Москву

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Орбан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Беседа состоится 28 ноября, подтвердил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сам премьер Венгрии анонсировал переговоры с президентом России в ходе недавнего общения с журналистами. Целью его визита станет обсуждение поставок нефти и газа. В частности, политик намерен добиться гарантированного энергоснабжения его страны на зиму и следующий год по доступной цене.



Кроме того, в ходе встречи планируется затронуть тему урегулирования украинского конфликта.

Путин подчеркивал, что Орбана всегда рады видеть в Москве. Глава государства также обращал внимание на активные контакты с венгерской стороной.