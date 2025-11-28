Песков подтвердил встречу Путина и Орбана 28 ноября

Фото: ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин

Владимир Путин действительно встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в пятницу, 28 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, мы можем подтвердить", – указал официальный представитель Кремля.

Орбан анонсировал переговоры с президентом России в ходе недавнего общения с журналистами. Целью его визита станет обсуждение поставок нефти и газа. В частности, политик намерен добиться гарантированного энергоснабжения его страны на зиму и следующий год по доступной цене.



В рамках встречи также планируется затронуть тему урегулирования украинского конфликта.

При этом сам Путин ранее подчеркивал, что премьера Венгрии всегда рады видеть в Москве. Глава государства также обращал внимание на активные контакты с венгерской стороной.

