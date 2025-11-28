28 ноября, 10:04Политика
Песков подтвердил встречу Путина и Орбана 28 ноября
Фото: ТАСС/POOL/Валерий Шарифулин
Владимир Путин действительно встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в пятницу, 28 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, мы можем подтвердить", – указал официальный представитель Кремля.
Орбан анонсировал переговоры с президентом России в ходе недавнего общения с журналистами. Целью его визита станет обсуждение поставок нефти и газа. В частности, политик намерен добиться гарантированного энергоснабжения его страны на зиму и следующий год по доступной цене.
В рамках встречи также планируется затронуть тему урегулирования украинского конфликта.
При этом сам Путин ранее подчеркивал, что премьера Венгрии всегда рады видеть в Москве. Глава государства также обращал внимание на активные контакты с венгерской стороной.