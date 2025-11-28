Форма поиска по сайту

28 ноября, 14:34

Политика

Путин не исключил, что диалог с США приведет к саммиту в Будапеште

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность принять в Будапеште представителей России и США, заявив, что переговоры могут привести к саммиту.

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие", – отметил российский лидер на встрече.

По его словам, российско-американский саммит в Будапеште предложил провести глава Белого дома Дональд Трамп. Путин подчеркнул, что был бы рад встрече с президентом США в Венгрии, если стороны об этом договорятся.

Путин и Трамп уже договаривались встретиться в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Однако позже американский лидер отменил эти переговоры.

Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, Россия и Украина не готовы к урегулированию конфликта. В то же время глава Белого дома не исключил возможность встречи с Путиным в будущем.

Глава МИД России Сергей Лавров также указывал, что инициатива о проведении очных переговоров лидеров стран по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.

Сюжет: Переговоры по Украине
