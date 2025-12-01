Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:16

Политика

Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что скандал с коррупцией на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию. Об этом он сообщил журналистам.

"У Украины есть определенные проблемы. Вся эта ситуация с коррупцией не особо помогает (заключению соглашения. – Прим. ред.)", – подчеркнул лидер США.

Вместе с тем переговоры с украинской командой по согласованию нового мирного плана идут хорошо, указал Трамп. Он отметил, что есть неплохой шанс заключить мирное соглашение.

Глава Белого дома добавил, что не пытается устанавливать каких-либо сроков для российской стороны в вопросе урегулирования конфликта.

Очередной этап консультаций Киева и Вашингтона прошел во Флориде 30 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры очень продуктивными. Он добавил, что Россия также станет частью урегулирования.

Представлявший на переговорах Киев секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал продолжение консультаций с США и работу над согласованием совместного рамочного решения.

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика