Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что скандал с коррупцией на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию. Об этом он сообщил журналистам.

"У Украины есть определенные проблемы. Вся эта ситуация с коррупцией не особо помогает (заключению соглашения. – Прим. ред.)", – подчеркнул лидер США.

Вместе с тем переговоры с украинской командой по согласованию нового мирного плана идут хорошо, указал Трамп. Он отметил, что есть неплохой шанс заключить мирное соглашение.

Глава Белого дома добавил, что не пытается устанавливать каких-либо сроков для российской стороны в вопросе урегулирования конфликта.

Очередной этап консультаций Киева и Вашингтона прошел во Флориде 30 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры очень продуктивными. Он добавил, что Россия также станет частью урегулирования.

Представлявший на переговорах Киев секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал продолжение консультаций с США и работу над согласованием совместного рамочного решения.