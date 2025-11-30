30 ноября, 20:02Политика
Уголовное дело в отношении Ермака возбуждено в Харьковской области
Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области завело уголовное дело в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Там уточнили, что он подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ), в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (статья 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ)"
Более того, ведомство отнесло политика к категории участников незаконного вооруженного формирования.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.
Спустя время президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.
По данным СМИ, на позицию Ермака могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с поста, который может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.