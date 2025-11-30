Уголовное дело в отношении Ермака возбуждено в Харьковской области

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области завело уголовное дело в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что он подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ), в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (статья 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ)"

Более того, ведомство отнесло политика к категории участников незаконного вооруженного формирования.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя время президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.

По данным СМИ, на позицию Ермака могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с поста, который может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

