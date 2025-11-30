Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом Киева

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака стала очередным пиар-ходом киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевский режим срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. На самом деле это вопрос не про отставки, вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить", – цитирует ее ТАСС.

Дипломат призвала судить Киев как народных преступников.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя время президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.

По данным СМИ, на позицию Ермака могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с поста, который может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

