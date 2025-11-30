Силы ПВО за ночь сбили 33 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Ростовской области было уничтожено 16 беспилотников, над Краснодарским краем – 7, над Белгородской областью – 3, над Курской областью – 1. Помимо этого, 6 БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

Ранее украинские беспилотники атаковали три заправки на территории северных районов ЛНР. Две АЗС подверглись атаке в Старобельском муниципальном округе, еще одна – в Белокуракинском округе. Были повреждены фасады зданий автозаправочных станций.

До этого осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет, в Тамале Пензенской области. Взрывной волной также были выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.

