30 ноября, 09:45Туризм
Около 500 тыс россиян могут посетить Японию в 2026 году
У россиян возрос интерес к туристическим поездкам в Японию. В Ассоциации туроператоров спрогнозировали, что в 2026 году страну восходящего солнца собираются посетить до 500 тысяч россиян.
По словам специалистов, это связано с доступной логистикой по привлекательным ценам. Стоимость перелета начинается от 50 тысяч рублей. Визу получить тоже просто. Для этого нужен минимальный пакет документов и делают ее в течение четырех дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.