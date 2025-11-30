Около 500 тыс россиян могут посетить Японию в 2026 году

У россиян возрос интерес к туристическим поездкам в Японию. В Ассоциации туроператоров спрогнозировали, что в 2026 году страну восходящего солнца собираются посетить до 500 тысяч россиян.

По словам специалистов, это связано с доступной логистикой по привлекательным ценам. Стоимость перелета начинается от 50 тысяч рублей. Визу получить тоже просто. Для этого нужен минимальный пакет документов и делают ее в течение четырех дней.

