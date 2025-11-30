Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 ноября, 09:45

Туризм

Около 500 тыс россиян могут посетить Японию в 2026 году

Около 500 тыс россиян могут посетить Японию в 2026 году

В Москве награждены победители Национальной гостиничной премии 2025 года

Москвичи стали массово покупать экскурсии по столице

Продажи экскурсий по столице среди москвичей выросли на 80%

Кабмин РФ одобрил проект соглашения об отмене виз с Саудовской Аравией

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение об отмене визовых требований

Спрос на новогодние туры по Москве вырос на 80%

В Китае усилили проверки российских туристов на границе

Россия и Индия договорились об отмене виз для туристических групп

Черногория введет визы для российских граждан в конце сентября 2026 года

У россиян возрос интерес к туристическим поездкам в Японию. В Ассоциации туроператоров спрогнозировали, что в 2026 году страну восходящего солнца собираются посетить до 500 тысяч россиян.

По словам специалистов, это связано с доступной логистикой по привлекательным ценам. Стоимость перелета начинается от 50 тысяч рублей. Визу получить тоже просто. Для этого нужен минимальный пакет документов и делают ее в течение четырех дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

