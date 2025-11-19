Посол Дарчиев заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В Госдепартаменте США отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, прерванного после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил российский посол Александр Дарчиев в интервью "Коммерсанту".

Дипломат пояснил, что американская сторона "увязывает" начало "любого серьезного разговора" по этой тематике с урегулированием украинского конфликта на своих условиях. По словам Дарчиева, прогресс в нормализации двусторонних отношений полностью застопорился.

Он уточнил, что Госдепартамент также категорически отказывается обсуждать возвращение шести объектов российской дипломатической недвижимости в США, которые были "де-факто конфискованы". Дарчиев отметил, что американские спецслужбы не допускают к этим объектам дипломатов России.

В середине августа этого года в России подготовили документы для восстановления авиасообщения с США. Однако Дарчиев заявлял, что без возврата конфискованной российской дипломатической собственности решение других вопросов усложнено.

Эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик подчеркивал, что для возобновления авиасообщения технически потребуется 1–2 недели. Но помешать этому способны как санкции, так и невозможность простого получения визы.

В сентябре этого года Минтранс России сообщал, что готов обсудить возобновление авиасообщения с США, если американская сторона проявит интерес. Глава ведомства Андрей Никитин, в свою очередь, отмечал, что конкретных диалогов по этому вопросу не ведется.