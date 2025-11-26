Москвичи стали чаще выбирать новогодний отдых в пределах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи стали на Новый год бронировать номера в столичных отелях, заказывать экскурсии в Кремль и на ВДНХ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Одна из компаний обратила внимание, что в последние два года новогодние экскурсионные туры по Москве стали все чаще покупать сами горожане. В другой организации уточнили, что желание провести праздники, не выезжая из города, дает москвичам возможность избавиться от бытовой суеты и погрузиться в праздничную атмосферу.

Третий туроператор отметил, что подобный формат отдыха востребован у семей с детьми и тех, кто хочет сменить обстановку, не уезжая далеко. Средний состав тура – 3 человека.

Горожане с доходом выше среднего уровня чаще выбирают для новогодних туров премиальные гостиницы в центре столицы, которые предлагают праздничные программы и высокий уровень сервиса. Отдельно от проживания москвичи могут забронировать в отелях праздничный завтрак, детскую елку, рождественский бранч и новогодние гастроужины. При этом новогодние программы и банкеты люди, как правило, выбирают без помощи туроператоров.

Во время праздников москвичи хотят увидеть те же достопримечательности, что и туристы. В связи с этим они едут в Кремль, Парк Горького, музей-заповедник "Коломенское" и в другие места. Также столичные жители выбирают те туристические объекты, куда в обычные дни сложно попасть из-за расписания или очередей.

Наиболее востребованы концерты и спектакли в ведущих театрах города, обзорные экскурсии по новогодней Москве, экскурсии по музеям и сталинским высоткам. В среднем новогодние и рождественские туры длятся 3–4 дня и стоят от 20 тысяч рублей на человека.

Ранее в России забронировали самый дорогой тур на Новый год. Он стоит 2,32 миллиона рублей и включает проживание с 29 декабря по 9 января на 10-местной вилле в поселке Эсто-Садок. Отдых рассчитан для семьи из 6 человек.