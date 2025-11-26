Самый дорогой новогодний тур в России продали за 2,32 млн рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ассоциация туроператоров России объявила топ-5 самых дорогостоящих бронирований в Новый год. Лидерство по стоимости занял тур за 2,32 миллиона рублей.

Он забронирован в период с 29 декабря по 9 января. Тур включает проживание на 10-местной вилле в поселке Эсто‑Садок. Отдых рассчитан для семьи из шести человек.

Также в список вошли горнолыжные курорты и санатории с комплексным обслуживанием. На втором месте – бронирование отеля в Красной Поляне для двух туристов с 30 декабря по 8 января за 2,18 миллиона рублей. Третью строчку занимает тур в ту же локацию за 1,56 миллиона рублей. Поездка с 1 по 10 января предусматривает завтраки для семьи из трех взрослых и двух детей.

Четвертое место также досталось туру в Красную Поляну. Пребывание для семьи из трех взрослых и одного ребенка обошлось в 1,28 миллиона рублей на 10 дней. Замыкает пятерку самых дорогих бронирований тур в Кисловодск за 1,12 миллиона рублей. В программу с 29 декабря по 9 января входят проживание для трех человек, лечение и новогодний банкет.

Ранее в Госдуме начали разрабатывать закон о сдержки рост цен на авиабилеты в праздничные дни. Депутаты предлагают зафиксировать максимальный размер наценки на билеты в этот период, а также ввести "ценовые коридоры" для раннего бронирования – за 30–45 дней до вылета. Это позволит пассажирам покупать билеты по более выгодным ценам и планировать поездки заранее.