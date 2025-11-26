Самый дорогой авиабилет на новогодние праздники продан за 243,6 тыс руб

Фото: depositphotos/d.travnikov

Самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был продан за 243 620 рублей. Пассажир приобрел перелет в одну сторону в Чили в экономклассе, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование одного сервиса для поиска авиабилетов.

Среди самых дорогих направлений для путешествий на конец ноября – страны Южной Америки и отдаленные экзотические города. В частности, лидирующую позицию в рейтинге занял Пунта-Аренас в Чили.

На втором месте расположился аргентинский Буэнос-Айрес, куда стоимость билета из Москвы составила 228,8 тысячи рублей. Третье место досталось Мендосе – перелет в этот аргентинский город обойдется в 218,6 тысячи.

Также в пятерку самых дорогих направлений вошли перелеты в Соронг (Индонезия) и Гуаякиль (Экватор), стоимость билетов в которые составляет 206,4 и 193,6 тысячи рублей соответственно.

При этом в число самых бюджетных направлений на Новый год вошли города Центральной России. Например, рейсы в Ярцево, Йошкар-Олу и Смоленск стоят по 1,6 тысячи рублей в одну сторону. В первую пятерку также попали билеты в Пристень за 2 тысячи рублей и в Санкт-Петербург за 2,2 тысячи.

"Таким образом, стоимость путешествия в экзотические направления в 25–30 раз выше, чем поездка по России в праздничные даты. Однако, если самые дешевые направления не привлекают, можно рассмотреть и другие интересные маршруты", – отметили аналитики.

Например, регионы юга России (Сочи, Краснодар, Волгоград) предлагают перелеты в новогодние праздники по цене около 8,2 тысячи рублей за билет. Также стоит рассмотреть поездки в Поволжье и Урал (Казань, Уфа, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург), где средний чек на билет составляет примерно 6,5 тысячи рублей.

Ранее сообщилось, что цены на отели поселка Красная Поляна в Краснодарском крае могут вырасти до 300% к Новому году. В настоящее время стоимость там ниже, так как еще не выпал снег.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заметил, что те отели, которые на ноябрьских праздниках стоили 7 тысяч рублей в сутки, на 1 января 2026 года будут сдаваться за 20 тысяч рублей в сутки.

