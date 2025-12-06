Российская армия освободила за неделю несколько населенных пунктов в зоне СВО. Штурмовики группировки войск "Центр" взяли под контроль Красноармейск.



Мирных жителей, которые пытались покинуть населенный пункт и выйти к российским войскам, обстреливали военные ВСУ. Одна из местных рассказала, что в ее группе из семи человек в конце пути остались только четверо.

Бойцы восточной группировки освободили населенные пункты Зеленый Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области. Российские военные поразили формирования трех механизированных и двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

