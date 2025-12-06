Форма поиска по сайту

06 декабря, 09:30

Политика

Российская армия освободила за неделю несколько населенных пунктов в зоне СВО

В Госдуме предложили сократить рабочий день на 2 часа

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" каталог с "красивыми" госномерами для авто

Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

В Нью-Дели завершились переговоры Путина и Моди

ВС РФ выбили большую часть ВСУ из города Родинское

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели

Новый инструмент для увеличения дохода может появиться у российских инвесторов

Официальные переговоры Путина и Моди пройдут 5 декабря в Индии

Российская армия освободила за неделю несколько населенных пунктов в зоне СВО. Штурмовики группировки войск "Центр" взяли под контроль Красноармейск.

Мирных жителей, которые пытались покинуть населенный пункт и выйти к российским войскам, обстреливали военные ВСУ. Одна из местных рассказала, что в ее группе из семи человек в конце пути остались только четверо.

Бойцы восточной группировки освободили населенные пункты Зеленый Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области. Российские военные поразили формирования трех механизированных и двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоПолина БрабецКристина Шашкова

