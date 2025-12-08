В Госдуме предложили освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

В Госдуме разработан законопроект, который освобождает родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от уплаты штрафов и пени по потребительским кредитам в случае просрочки платежей. Инициатива направлена на поддержку семей в период, когда доходы зачастую снижаются.

При этом заемщики будут обязаны погасить основной долг после окончания декретного отпуска. Эксперты выражают опасения, что нововведение может привести к повышению кредитных рисков для банков, снижению доступности кредитов для молодых семей, особенно женщин, а также к злоупотреблениям со стороны заемщиков.

