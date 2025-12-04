Психолог Леонова: газлайтинг заставляет человека сомневаться в своих мыслях

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Газлайтинг является формой психологического насилия, при которой один партнер систематически искажает факты, заставляя другого сомневаться в собственной памяти, восприятии и здравомыслии. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Психолог отметила, что человек, который сталкивается с таким поведением, теряет уверенность в себе и со временем перестает трезво оценивать происходящее.

"Если партнер утверждает, что того, что вы точно помните, не происходило, или настаивает, что вы все неправильно поняли, – это уже проявление газлайтинга", – заявила Леонова.

Психолог пояснила, что цель таких действий – подорвать доверие человека к самому себе и сделать его зависимым от трактовки манипулятора. Также она подчеркнула разницу между случайными словами, сказанными во время ссоры, и осознанным, регулярным поведением, направленным на дезориентацию.

Если партнер последовательно отрицает очевидные факты – это тревожный сигнал. В такой ситуации специалист рекомендовала прекратить токсичное взаимодействие. В случае если манипуляция происходит неосознанно, важно четко обозначить границы, требуя обсуждать факты без искажений.

Эксперт добавила, что длительное воздействие газлайтинга может привести к потере уверенности в себе, способности анализировать ситуацию и принимать самостоятельные решения. В таких случаях важно своевременно обратиться за профессиональной помощью для восстановления самооценки и внутреннего равновесия.

Ранее бихевиорист Арсен Даллакян отмечал, что блогеры манипулируют зрителями, используя красочные кадры и научные термины. Еще одним способом манипуляции аудиторией являются гарантии и прогнозы, подчеркивает эксперт.