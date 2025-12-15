Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с Зеленским в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине. Политик подчеркнул, что встреча продолжалась более пяти часов и была признана продуктивной.

Он добавил, что обсуждения деталей мирного плана президента США Дональда Трампа продолжатся 16 декабря. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что сейчас ситуация намного ближе к мирному соглашению, чем когда-либо.

