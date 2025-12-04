Форма поиска по сайту

04 декабря, 08:00

Транспорт

Мексика планирует вернуть прямое авиасообщение с Россией

Места остановок у станции "Братиславская" столичного метро изменятся с 6 декабря

При посадке аварийного Boeing в Домодедове никто не пострадал

Аварийный Boeing Москва – Пхукет приземлился в аэропорту Домодедово

Водителям, проезжающим по МКАД, начали приходить спорные штрафы

Жители нового ЖК в Видном пожаловались на проблему с парковкой

Собянин: в Москве продолжат развиваться мегапроекты

"Московский патруль": Конституционный суд разрешил двойное наказание за ДТП

РЖД запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

Мексика намерена вернуть прямое авиасообщение с Россией, что позволит туристам добираться до страны без долгих пересадок через третьи государства. Бюро по туризму страны уже ведет переговоры с авиакомпаниями, в первую очередь о чартерных рейсах, а в феврале 2026 года планируется открыть представительство в Москве.

В настоящее время путь из России в Мексику занимает до двух суток с пересадками, например, в Дубае или Стамбуле, что сдерживает турпоток. Обсуждается и возможность оформления единого билета на рейсы турецких авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле для упрощения процедуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорттуризмвидео

