Мексика планирует вернуть прямое авиасообщение с Россией

Мексика намерена вернуть прямое авиасообщение с Россией, что позволит туристам добираться до страны без долгих пересадок через третьи государства. Бюро по туризму страны уже ведет переговоры с авиакомпаниями, в первую очередь о чартерных рейсах, а в феврале 2026 года планируется открыть представительство в Москве.

В настоящее время путь из России в Мексику занимает до двух суток с пересадками, например, в Дубае или Стамбуле, что сдерживает турпоток. Обсуждается и возможность оформления единого билета на рейсы турецких авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле для упрощения процедуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.