Порядка 35 тысяч премиальных авто эвакуировали на штрафстоянки Москвы в 2025 году

В 2025 году в Москве на штрафстоянки переместили около 35 тысяч автомобилей премиум-класса. В их числе такие марки, как Ferrari, Maybach и Rolls-Royce, каждая из которых была эвакуирована более 30 раз.

Основной причиной стала неправильная парковка. Чаще всего за такое нарушение эвакуировали автомобили BMW – 11,5 тысячи раз, Mercedes – чуть более 10 тысяч и Audi – свыше 5,5 тысячи.

