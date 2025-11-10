10 ноября, 23:55Транспорт
"Московский патруль": брошенные автомобили скапливаются в московских дворах
В московских дворах скапливаются брошенные автомобили, занимающие парковочные места и создающие опасность. Такие машины определяют по отсутствию номеров, спущенным колесам и повреждениям кузова.
Если хозяин не забирает машину за 14 дней, ее эвакуируют за счет города. Автомобиль хранится на спецстоянке три месяца, после чего суд признает его бесхозным.
Подробнее – в программе "Московский патруль".