"Московский патруль": брошенные автомобили скапливаются в московских дворах

В московских дворах скапливаются брошенные автомобили, занимающие парковочные места и создающие опасность. Такие машины определяют по отсутствию номеров, спущенным колесам и повреждениям кузова.

Если хозяин не забирает машину за 14 дней, ее эвакуируют за счет города. Автомобиль хранится на спецстоянке три месяца, после чего суд признает его бесхозным.

