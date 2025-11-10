Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 23:55

Транспорт

"Московский патруль": брошенные автомобили скапливаются в московских дворах

"Московский патруль": брошенные автомобили скапливаются в московских дворах

"Вопрос спорный": нештрафуемый порог скорости предложили убрать в России

Российские туристы не могут сойти с парома в турецком Трабзоне

В Дептрансе сообщили о завершении летней речной навигации в Москве

Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 ноября

Новости регионов: поезд Деда Мороза отправится 19 ноября из Владивостока

Около аэропорта Внуково частично ограничат движение с 12 ноября

Российский путешественник пересек Европу на "Жигулях" 1977 года

Дептранс сообщил о росте популярности биометрической оплаты проезда в Москве

В московских дворах скапливаются брошенные автомобили, занимающие парковочные места и создающие опасность. Такие машины определяют по отсутствию номеров, спущенным колесам и повреждениям кузова.

Если хозяин не забирает машину за 14 дней, ее эвакуируют за счет города. Автомобиль хранится на спецстоянке три месяца, после чего суд признает его бесхозным.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортбезопасностьвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика