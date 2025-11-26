"Московский патруль": таксистам могут запретить парковаться во дворах дольше 20 минут

В России предложили запретить таксистам оставлять машины во дворах дольше 20 минут. Как сообщают СМИ, проблема заключается в том, что в жилых кварталах начали появляться стихийные стоянки такси.

Например, в одном из жилых комплексов в ТиНАО за последнюю неделю было выявлено около 50 автомобилей. Жители были вынуждены парковаться вплотную или перекрывать стоящие машины.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

