"Московский патруль": таксистам могут запретить парковаться во дворах дольше 20 минут
В России предложили запретить таксистам оставлять машины во дворах дольше 20 минут. Как сообщают СМИ, проблема заключается в том, что в жилых кварталах начали появляться стихийные стоянки такси.
Например, в одном из жилых комплексов в ТиНАО за последнюю неделю было выявлено около 50 автомобилей. Жители были вынуждены парковаться вплотную или перекрывать стоящие машины.
Подробнее – в программе "Московский патруль".