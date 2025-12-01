Строительные работы изменят схему движения на нескольких улицах Москвы

В связи со строительством инженерных сетей в ближайшие месяцы в столице введут ряд временных ограничений движения. До конца декабря одна полоса будет закрыта на Академическом проезде, Новобутовском проезде, Скобелевской улице и участке проезда Жукова.

С декабря по январь аналогичные ограничения, включая временный запрет на парковку, коснутся улицы Кржижановского. Наиболее долгосрочные перекрытия запланированы с декабря по март на улицах Новинки, Коломенской и прилегающих проездах в районе Кленового бульвара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.