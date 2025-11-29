Москва закупит 15 поездов нового поколения для Центрального транспортного узла

Москва закупит 15 поездов нового поколения для развития Центрального транспортного узла. Первые составы начнут курсировать уже в 2026 году, а все поезда выйдут на маршруты до конца 2030 года.

ЦТУ охватит 11 регионов с населением более 30 миллионов человек. После модернизации поезда будут ходить в 3 раза чаще, а их скорость увеличится на 25%. Параллельно на Ярославском направлении до 2030 года заменят почти 100 составов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.