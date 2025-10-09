Прокуратура проверит частный контактный зоопарк в Кунцеве

Жалобы жителей столичного района Кунцево на местный частный контактный зоопарк дали результаты. За него взялась прокуратура. В зоопарке, который называют одним из самых крупных в Москве, содержат кенгуру, дикобразов, обезьян.

Посетители много раз жаловались на непригодные условия для проживания экзотических животных, а потом стали собирать подписи с инициативой закрыть зоопарк и обратились в правоохранительные органы.

