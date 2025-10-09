Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 12:15

Происшествия

Прокуратура проверит частный контактный зоопарк в Кунцеве

Прокуратура проверит частный контактный зоопарк в Кунцеве

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Новости регионов: обильный снегопад и гололедица вызвали массовые ДТП в Новосибирске

Два человека погибли в результате ДТП в Пушкине

Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Три автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве

Новости регионов: автобус сгорел на остановке в поселке в Хабаровском крае

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

Временный поверенный в Турции Иванов рассказал о безуспешных поисках Свечникова

В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков

Жалобы жителей столичного района Кунцево на местный частный контактный зоопарк дали результаты. За него взялась прокуратура. В зоопарке, который называют одним из самых крупных в Москве, содержат кенгуру, дикобразов, обезьян.

Посетители много раз жаловались на непригодные условия для проживания экзотических животных, а потом стали собирать подписи с инициативой закрыть зоопарк и обратились в правоохранительные органы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныегородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика