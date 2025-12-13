Новости мира: почти 500 фермеров вышли на протесты во французском Арьеже

Почти 500 фермеров протестуют против массового забоя коров во французском Арьеже. Демонстранты устраивают в регионе массовые беспорядки и требуют изменить стратегию борьбы с болезнью скота. На данный момент при обнаружении инфекции власти настаивают на забое целых стад. Профсоюзы уверены, что это не помогает остановить вирус, а лишь уничтожает их многолетний труд. Они предлагают убивать только действительно заболевших животных, а для остальных вводить строгий карантин. Однако в Минсельхозе Франции это предложение отвергли.

Последствия сильнейшего наводнения переживает американский штат Вашингтон. В Сети появились кадры из города Дувалл. Его жители оказались полностью отрезаны от внешнего мира в результате затопления всех дорог. В нескольких районах вода поднялась практически до крыш жилых домов. Люди передвигаются по улицам на моторных лодках.

