18 декабря, 08:00

Спорт

Футболист Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA

Футболист Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА

Спортивный комментатор Гусев призвал россиян заниматься физкультурой

Жителей столицы пригласили на спортивный фестиваль в "Лужниках"

Москвичи могут посетить тренировки на лыжных трассах

Футболист Усман Дембеле стал лучшим игроком 2025 года по версии FIFА

Открытые окружные соревнования по конькобежному спорту завершились в Москве

Главного тренера "Зенита" Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена

Хоккеист Кирилл Капризов забросил 20 шайб в сезоне НХЛ

Футболист из США Мак Холлинс пришел на матч без одежды и обуви

Футболист Матвей Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA. Голкипер взял трофей в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Сафонов отразил четыре 11-метровых удара подряд в матче с "Фламенго". Он стал не только лучшим игроком матча, но и первым вратарем, который отбил четыре пенальти подряд на турнире FIFA.

Московский "Локомотив" подписал контракт с аргентинским футболистом Лукасом Верой. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/2028. Ранее Вера выступал за "Оренбург" и "Химки", последним клубом полузащитника была "Аль-Вахда" из ОАЭ.

FIFA пообещала выплатить рекордные призовые участникам чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды, прошедшие в финальную стадию, получат более 700 миллионов долларов. Победитель чемпионата получит 50 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

