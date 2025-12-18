Футболист Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA

Футболист Матвей Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA. Голкипер взял трофей в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Сафонов отразил четыре 11-метровых удара подряд в матче с "Фламенго". Он стал не только лучшим игроком матча, но и первым вратарем, который отбил четыре пенальти подряд на турнире FIFA.

Московский "Локомотив" подписал контракт с аргентинским футболистом Лукасом Верой. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/2028. Ранее Вера выступал за "Оренбург" и "Химки", последним клубом полузащитника была "Аль-Вахда" из ОАЭ.

FIFA пообещала выплатить рекордные призовые участникам чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды, прошедшие в финальную стадию, получат более 700 миллионов долларов. Победитель чемпионата получит 50 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.