Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией

Фото: sztu.customs.gov.ru

Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Таможенники псковского МАПП "Убылинка" нашли незадекларированных птиц в личных вещах водителя. Обездвиженные голуби находились внутри небольшого чемодана.

В отношении иностранца возбудили административные дела по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза").

В итоге водителю грузовика выписали штраф, а голубей вернули на территорию Латвии.

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово задержали иностранного пассажира при попытке незаконно вывезти в Израиль почти 7 тысяч хвостов куницы. Их общая стоимость составила 183 тысячи рублей. Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

