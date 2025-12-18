Новости мира: бразильский город Петрополис пострадал от мощного наводнения

Бразильский город Петрополис с населением 350 тысяч человек пострадал от мощного наводнения. В социальных сетях появились кадры, где автомобили плывут по улицам, а некоторые исчезают в водяных воронках. Жители не рискуют выходить из квартир.

На канадскую провинцию Альберта обрушился мощный снежный шторм. Скорость ветра в отдельных районах достигала 130 метров в секунду, видимость на дорогах стала минимальной. Это привело к многочисленным авариям и длинным заторам.

