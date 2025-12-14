Новости мира: сильное наводнение произошло в Марокко

Сильное наводнение произошло в Марокко. Очевидцы сняли на камеру последствия ливневого паводка в городе Тетуан. Улицы оказались почти полностью под водой. Из-за обильных осадков в ряде провинций страны объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В Нотр-Дам де Пари начали демонтировать исторические витражи, уцелевшие при пожаре. Власти утвердили новый проект современной художницы. О новых витражах президент Франции Эмманюэль Макрон заговорил прямо на строительной площадке в декабре 2023 года. Теперь знаменитые стеклянные проемы по эскизам мастера XIX века Виолле-ле-Дюка уступят место новоделу.

Частичное обрушение ледника произошло в Антарктиде. Очевидцы засняли момент, как в заливе Чиригуано небольшие куски льда откололись от огромной поверхности и упали в воду.

