14 декабря, 09:45

Происшествия

Новости мира: сильное наводнение произошло в Марокко

Новости мира: сильное наводнение произошло в Марокко

Новости регионов: 17 пассажирских поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

В Люберцах электрический столб упал на машину

В подмосковном Подольске ребенок попал в реанимацию из-за ремонта у соседа

Два человека погибли во время стрельбы в университете в США

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Новости регионов: уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Пензенской области

На Калужском шоссе загорелся прицеп фуры-рефрижератора

Блогер, которую толкнули в метро, сама получила штраф

ДТП произошло на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы

Сильное наводнение произошло в Марокко. Очевидцы сняли на камеру последствия ливневого паводка в городе Тетуан. Улицы оказались почти полностью под водой. Из-за обильных осадков в ряде провинций страны объявили оранжевый уровень погодной опасности.

В Нотр-Дам де Пари начали демонтировать исторические витражи, уцелевшие при пожаре. Власти утвердили новый проект современной художницы. О новых витражах президент Франции Эмманюэль Макрон заговорил прямо на строительной площадке в декабре 2023 года. Теперь знаменитые стеклянные проемы по эскизам мастера XIX века Виолле-ле-Дюка уступят место новоделу.

Частичное обрушение ледника произошло в Антарктиде. Очевидцы засняли момент, как в заливе Чиригуано небольшие куски льда откололись от огромной поверхности и упали в воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидеоДмитрий Козачинский

