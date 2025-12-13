Новости мира: число жертв наводнений в Индонезии выросло до 1 тыс человек

Число жертв наводнений в Индонезии выросло до 1 тысячи человек. Еще более 200 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями. Стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжались в регионе с конца ноября. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.

Индийские фанаты устроили массовый погром на стадионе. Они начали бросать на поле бутылки, а потом прорвались через охрану на площадку. Так они выразили свое возмущение поведением футболиста Лионеля Месси. Встречи с кумиром ждали тысячи зрителей. Спортсмен должен был сыграть для болельщиков несколько минут, а вместо этого лишь помахал трибунам рукой. При этом легенда футбола был окружен кучей людей, и разглядеть его было сложно. При этом некоторые билеты стоили более сотни долларов. Для многих в Индии это месячная зарплата.

