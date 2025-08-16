Форма поиска по сайту

16 августа, 21:30

Происшествия

Прокуратура установит причины падения авто в реку Яузу в Москве

Прокуратура установит причины падения авто в реку Яузу в Москве

Суд рассматривает дело ветерана ВОВ, потерявшего квартиру в Москве

Новости мира: наводнение в Индии унесло жизни десятков человек

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве

Новости регионов: в Саратовской области сгорела яхта

Серьезная авария произошла на МКАД в районе шоссе Энтузиастов

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли 25 человек из пожара в Лисичанске в ЛНР

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

"Московский патруль": в Москве начали воровать игрушки Labubu

Прокуратура устанавливает причины аварии в Басманном районе Москвы, где автомобиль упал в реку Яузу. Предварительно, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы машина каршеринга столкнулась с автомобилем Lexus. В результате арендованное транспортное средство пробило ограждение и упало в воду.

Медпомощь понадобилась 39-летней пассажирке и малолетней девочке, которые находились в момент ДТП в салоне автомобиля каршеринга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

