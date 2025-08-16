Прокуратура установит причины падения авто в реку Яузу в Москве

Прокуратура устанавливает причины аварии в Басманном районе Москвы, где автомобиль упал в реку Яузу. Предварительно, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы машина каршеринга столкнулась с автомобилем Lexus. В результате арендованное транспортное средство пробило ограждение и упало в воду.

Медпомощь понадобилась 39-летней пассажирке и малолетней девочке, которые находились в момент ДТП в салоне автомобиля каршеринга.

