Прокуратура установит причины падения авто в реку Яузу в Москве
Прокуратура устанавливает причины аварии в Басманном районе Москвы, где автомобиль упал в реку Яузу. Предварительно, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы машина каршеринга столкнулась с автомобилем Lexus. В результате арендованное транспортное средство пробило ограждение и упало в воду.
Медпомощь понадобилась 39-летней пассажирке и малолетней девочке, которые находились в момент ДТП в салоне автомобиля каршеринга.
