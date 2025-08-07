Форма поиска по сайту

07 августа, 14:15

Происшествия

Новости регионов: водитель каршеринга сбил двух женщин в Петербурге

Новости регионов: водитель каршеринга сбил двух женщин в Петербурге

Новости регионов: в Краснодарском крае восстановлено движение поездов после падения БПЛА

Новости мира: в США вступили в силу новые торговые тарифы

Новости регионов: мост в краснодарском селе смыло паводком

Автомобиль врезался в столб на юге Москвы

Новости регионов: в Иркутской области медведи напали на пастуха

Новости мира: в Китае обрушился мост в туристической зоне

На Новорязанском шоссе в Люберцах насмерть сбили пешехода

На южном склоне Эльбруса сошел сель

"Московский патруль": СК взял на контроль ситуацию с выдачей кредитов под залог имущества

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга сбил двух женщин, одна из них погибла. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, где стояли люди. Нарушитель попытался скрыться с места аварии, но не смог убежать из-за сломанной ноги.

Самолет "Уральских авиалиний" из Москвы в Сочи вынужденно сел в Астрахани. Причиной стали следы задымления в одном из багажных отсеков. Пассажиры сообщают, что бортпроводники предупредили о снижении, а на земле борт встречали спецслужбы. Людей обещают отправить в Сочи на резервном самолете.

Ребенок чуть не пострадал из-за водителя автобуса в Кировской области. Девочка выходила из автобуса, когда он внезапно тронулся с места. Она повисла на руке матери и едва не попала под колеса. В местной прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело. В работе автоперевозчика обнаружены систематические нарушения.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

