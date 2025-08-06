Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария случилась возле улицы Василисы Кожиной, неподалеку от дома № 13. Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и данные о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в районе аварии затруднено на 2 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее водитель из-за плохого самочувствия протаранил пять автомобилей в Москве. По данным ГУ МВД России по столице, инцидент произошел 6 августа на улице Вилиса Лациса. В результате произошедшего никто не пострадал. По данным СМИ, за рулем был 70-летний мужчина.