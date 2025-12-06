Новости мира: 19 домов и 15 других построек уничтожил лесной пожар в Австралии

19 домов и 15 других построек уничтожил лесной пожар на востоке штата Тасмания в Австралии. Неконтролируемый огонь также повредил 30 линий электропередачи и 4 автомобиля. Массовые лесные пожары на юго-востоке страны вызваны рекордной жарой. Пожарные предупредили о возможном новом перекрытии Тихоокеанской автомагистрали, усилили линии сдерживания огня.

Крупнейшие нефтяные терминалы Ливии закрылись из-за непогоды. На востоке страны бушует стихия: идут проливные дожди вместе с градом. Ситуацию ухудшает сильный, порывистый ветер.

В Великобритании разразился скандал. Местные власти решили увеличить пособия вторым, третьим и четвертым женам мусульман-мигрантов. Англичане возмутились такими действиями правительства.

