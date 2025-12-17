Фигурант дела о смертельной драке в Щелкове находится в межгосударственном розыске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из участников драки в подмосковном Щелкове, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, объявлен в межгосударственный розыск. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

В инстанции указали, что Симонову Р. Р. и еще 4 фигурантам дела предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Трое приезжих избили 20-летнего футболиста в подмосковном Щелкове в конце августа. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На них видно, как после одного из ударов молодой человек упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание.

Действия злоумышленников пресекли прохожие. 20-летнего пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Однако через несколько дней он скончался в больнице. Напавших арестовали.

По факту произошедшего было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека. Позднее был арестован четвертый фигурант.

