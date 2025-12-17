17 декабря, 11:58Происшествия
Фигурант дела о смертельной драке в Щелкове находится в межгосударственном розыске
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один из участников драки в подмосковном Щелкове, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, объявлен в межгосударственный розыск. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.
В инстанции указали, что Симонову Р. Р. и еще 4 фигурантам дела предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Трое приезжих избили 20-летнего футболиста в подмосковном Щелкове в конце августа. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На них видно, как после одного из ударов молодой человек упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание.
Действия злоумышленников пресекли прохожие. 20-летнего пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Однако через несколько дней он скончался в больнице. Напавших арестовали.
По факту произошедшего было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека. Позднее был арестован четвертый фигурант.
Школьница получила сотрясение мозга в драке со сверстницей на перемене между уроками