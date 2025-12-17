Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 11:58

Происшествия

Фигурант дела о смертельной драке в Щелкове находится в межгосударственном розыске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из участников драки в подмосковном Щелкове, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, объявлен в межгосударственный розыск. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

В инстанции указали, что Симонову Р. Р. и еще 4 фигурантам дела предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Трое приезжих избили 20-летнего футболиста в подмосковном Щелкове в конце августа. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На них видно, как после одного из ударов молодой человек упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание.

Действия злоумышленников пресекли прохожие. 20-летнего пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Однако через несколько дней он скончался в больнице. Напавших арестовали.

По факту произошедшего было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека. Позднее был арестован четвертый фигурант.

Школьница получила сотрясение мозга в драке со сверстницей на перемене между уроками

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика