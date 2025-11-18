Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 17:15

Происшествия

Подъезд жилого дома залило на северо-востоке Москвы

Подъезд жилого дома залило на северо-востоке Москвы

Водитель Hyundai мог стать виновником аварии на проспекте Андропова

Три человека пострадали в массовой аварии на проспекте Андропова

Новости мира: в Конго загорелся самолет с министром страны на борту

Экстренные службы прибыли на место массовой аварии на проспекте Андропова в Москве

Вертолет санавиации забрал пострадавших в массовом ДТП на проспекте Андропова

Четыре машины столкнулись на проспекте Андропова

Новости регионов: взрыв на газопроводе произошел около села Ростовка в Омской области

Новости регионов: в Первоуральске мужчина заперся в квартире и грозил взорвать гранату

Торнадо образовался рядом с городом Банджао в Индонезии

Мощный потоп произошел в подъезде жилого дома на Щелковском шоссе на северо-востоке Москвы. По информации жильцов, причиной затопления стал провалившийся пожарный гидрант на 13-м этаже, из-за чего вода залила все этажи.

Коммунальные службы оперативно прибыли на место и устранили протечку. Жильцы остались без электричества и лифтов. По оценкам специалистов, для полного высыхания конструкций потребуется несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика