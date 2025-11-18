Подъезд жилого дома залило на северо-востоке Москвы

Мощный потоп произошел в подъезде жилого дома на Щелковском шоссе на северо-востоке Москвы. По информации жильцов, причиной затопления стал провалившийся пожарный гидрант на 13-м этаже, из-за чего вода залила все этажи.

Коммунальные службы оперативно прибыли на место и устранили протечку. Жильцы остались без электричества и лифтов. По оценкам специалистов, для полного высыхания конструкций потребуется несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.