Суд арестовал водителя автомобиля, вылетевшего в реку в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автомобиля Porsche Cayenne, который пробил ограждение и вылетел в Фонтанку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как уточняется, мужчина обвиняется в преступлении по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

По данным следствия, утром 3 октября Даниил Войнов, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, приблизился к нерегулируемому перекрестку проезжей части улицы Чайковского и набережной реки Фонтанки на скорости около 60 километров в час. Выехав на перекресток и продолжив движение в прямом направлении, он не справился с управлением и въехал в ограждение реки Фонтанки, после чего автомобиль упал в воду. В результате погибла пассажирка машины.

При этом Войнов отказался от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

