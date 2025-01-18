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Автомобиль упал в Москву-реку в районе Нагатинской набережной, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

В ведомстве отметили, что сейчас проводятся работы по подъему транспортного средства. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее машина упала в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной. По данным одного из источников, водитель не справился с управлением. Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду.

До этого две девочки провалились под лед в Кирово-Чепецке. Одну из них удалось спасти, ее доставили в больницу с переохлаждением. Следователи намерены выяснить детали случившегося. Кроме того, будет проведена проверка, в рамках которой специалисты оценят условия проживания и воспитания девочек.