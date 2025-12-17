Коммунальная авария произошла в многоэтажном доме в районе Зябликово

Коммунальная авария затронула жителей многоэтажного дома в районе Зябликово на юго-востоке Москвы. 12 и 15 декабря там произошел прорыв системы водоснабжения, в результате чего потоки воды нанесли ущерб жилым помещениям и общедомовому имуществу.

Вода также залила лестничные пролеты и шахту лифта, что привело к отключению электричества на несколько дней. Причиной аварий названо сильное давление в системе. В управляющей компании заявили, что водоснабжение восстановлено, а сотрудники составляют акты о залитии.

