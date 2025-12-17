Новости мира: в Казахстане объявили штормовое предупреждение из-за мощной снежной бури

В Казахстане бушует мощная снежная буря. Во всех областях страны объявили штормовое предупреждение из-за метели и гололеда. В трех регионах закрыли автодороги. В результате бурана погибли как минимум три человека, несколько получили сильные обморожения.

Столицу Индии Нью-Дели затянуло токсичным смогом. Концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в 30 раз, видимость в некоторых районах упала настолько, что не видно соседних домов. Из-за опасной ситуации школьников перевели на удаленное обучение, а также отменили десятки авиарейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.