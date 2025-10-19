В Китае устроили шоу с использованием почти 16 тыс дронов

В Китае устроили шоу с использованием почти 16 тысяч дронов. Они изобразили Землю, ребенка с цветком, растущее дерево и даже Великую Китайскую стену. Все 15 тысяч 947 дронов координировались одним компьютером – это мировой рекорд.

Результат был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.