Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 09:00

В мире

В Китае устроили шоу с использованием почти 16 тыс дронов

В Китае устроили шоу с использованием почти 16 тыс дронов

Новости мира: миллионы жителей США вышли на акцию протеста против Трампа

Новости мира: Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность саммита РФ и США

Новости мира: мощный пожар вспыхнул в аэропорту в Бангладеш

Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

Костюмированный парад собак прошел в американском штате Мичиган

Сильнейшие ливни вызвали наводнения в Испании

Новости мира: Будапешт выразил готовность обеспечить безопасность встречи Путина и Трампа

Власти Камбоджи и Мьянмы арестовали около 3,5 тысяч человек за связь со скам-центрами

Гражданка Белоруссии попала в трудовое рабство в Юго-Восточной Азии

В Китае устроили шоу с использованием почти 16 тысяч дронов. Они изобразили Землю, ребенка с цветком, растущее дерево и даже Великую Китайскую стену. Все 15 тысяч 947 дронов координировались одним компьютером – это мировой рекорд.

Результат был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика