17 октября, 13:06

Происшествия

Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла до 2,5 тыс квадратных метров

Видео: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Площадь пожара на предприятии по производству автомасел в подмосковном Пушкине увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте происшествия задействованы 69 пожарных и 24 единицы техники.

О возгорании на предприятии по производству и розливу автомобильных масел, расположенном на Ярославском шоссе, стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, в здании загорелся чердак.

Ранее один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. По данным подмосковного МЧС России, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники. В результате пожарные ликвидировали возгорание.

Новости регионов: пожар произошел на заводе в Тульской области

происшествияпожар

