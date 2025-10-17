17 октября, 13:06Происшествия
Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла до 2,5 тыс квадратных метров
На месте происшествия задействованы 69 пожарных и 24 единицы техники.
О возгорании на предприятии по производству и розливу автомобильных масел, расположенном на Ярославском шоссе, стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, в здании загорелся чердак.
Ранее один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. По данным подмосковного МЧС России, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники. В результате пожарные ликвидировали возгорание.
Новости регионов: пожар произошел на заводе в Тульской области