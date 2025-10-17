Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла до 2,5 тыс квадратных метров

Площадь пожара на предприятии по производству автомасел в подмосковном Пушкине увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте происшествия задействованы 69 пожарных и 24 единицы техники.

О возгорании на предприятии по производству и розливу автомобильных масел, расположенном на Ярославском шоссе, стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, в здании загорелся чердак.

Ранее один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. По данным подмосковного МЧС России, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники. В результате пожарные ликвидировали возгорание.

