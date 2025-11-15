Новости мира: три человека погибли из-за оползня в Индонезии

В Индонезии прошел смертельный оползень. Три человека погибли, также более 20 до сих пор не найдены. Массовый сход грунта произошел после того, как тропический дождь несколько часов подряд заливал провинцию Чилакап. Несколько жилых домов оказались практически разрушены – еще несколько погребены под тоннами земли и обломков. На месте работает тяжелая техника, оборудование и инструменты, которые позволят добраться до самых труднодоступных участков. В районе объявлено чрезвычайное положение до конца месяца.

Сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа. Из-за долгих проливных осадков ливневая канализация оказалась забита. Сточные воды смешались с дождевой водой. Тысячи семей вынуждены жить в насквозь мокрых палатках. Многие пытаются искать новые убежища. В ВОЗ заявляют, что из-за перенаселенности и повреждения инфраструктуры водоснабжения катастрофа общественного здравоохранения неизбежна. Организация гражданской обороны предупредила, что не сможет оказать помощь нуждающимся из-за нехватки оборудования. Людей призывают своими силами копать траншеи для стока воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.