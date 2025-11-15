Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 13:45

Происшествия

Новости мира: три человека погибли из-за оползня в Индонезии

Новости мира: три человека погибли из-за оползня в Индонезии

Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе

Шторм накрыл Мурманскую область

Посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за занятого тренажера

Пострадавшего от мины-ловушки ребенка в Красногорске держат под наркозом

Новости мира: мощный взрыв произошел на заводе в Буэнос-Айресе

До 3 лет колонии грозит начальнику участка, руководившего сносом "Снежкома" в Красногорске

Новости регионов: 7 человек погибли в результате ДТП в Пермском крае

Новости регионов: ДТП с семью погибшими произошло в Пермском крае

Суд по делу блогера Митрошиной перенесен на 4 декабря

В Индонезии прошел смертельный оползень. Три человека погибли, также более 20 до сих пор не найдены. Массовый сход грунта произошел после того, как тропический дождь несколько часов подряд заливал провинцию Чилакап. Несколько жилых домов оказались практически разрушены – еще несколько погребены под тоннами земли и обломков. На месте работает тяжелая техника, оборудование и инструменты, которые позволят добраться до самых труднодоступных участков. В районе объявлено чрезвычайное положение до конца месяца.

Сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа. Из-за долгих проливных осадков ливневая канализация оказалась забита. Сточные воды смешались с дождевой водой. Тысячи семей вынуждены жить в насквозь мокрых палатках. Многие пытаются искать новые убежища. В ВОЗ заявляют, что из-за перенаселенности и повреждения инфраструктуры водоснабжения катастрофа общественного здравоохранения неизбежна. Организация гражданской обороны предупредила, что не сможет оказать помощь нуждающимся из-за нехватки оборудования. Людей призывают своими силами копать траншеи для стока воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоЕкатерина КузнеченковаЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика